Milan, parla Conti: «Sto tornando sui miei livelli. Convocazione all’Europeo? Ci spero ma…»

Andrea Conti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport del suo momento al Milan e di un possibile ritorno in azzurro

Lunga intervista rilasciata da Andrea Conti ai microfoni di Sky Sport. Il terzino rossonero, dopo un lunghissimo calvario, sta finalmente tornando sui suoi livelli come conferma lui stesso.

FORMA FISICA – «Ho passato due anni difficili, così come quest’ultimo periodo. Però ero sicuro di poter tornare ai miei livelli, anche dopo aver finalmente svolto la preparazione estiva. Sono sicuro che con continuità posso tornare quello di prima. Mi sento sempre meglio e spero di continuare così è di fare bene, così come lo auguro al Milan. Ciò che non uccide fortifica, e a me questo è successo.Ora mi sento più forte mentalmente. Magari fisicamente meno, però con la testa riesci a sopperire a tutte le mancanze che hai».

ITALIA – «Complimenti all’Italia per il girone di qualificazione ad Euro 2020, li ho tifati per tutte le partite. So che una mia eventuale convocazione dipende da come giocherò con il Milan. È un obiettivo e ci spero, ma se così non sarà guarderò le partite dal divano come ho sempre fatto»