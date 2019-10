Milan, Hernandez torna sul trasferimento in estate: «Ho rinunciato a dei soldi per raggiungere la Champions in rossonero»

Theo Hernandez, dopo un avvio di stagione difficile che ha visto il Milan cambiare anche la guida tecnica, torna sulla scelta maturata in estate: «Ho rinunciato a dei soldi per venire al Milan, ma non è stato difficile. Mi ha scelto Maldini? È un onore, Paolo ha fatto la storia del calcio e non soltanto del Milan».

Quindi uno sguardo agli obiettivi stagionali: «Possiamo arrivare quarti, ne sono convinto. Pioli mi è piaciuto subito. E non sono un bad boy come qualcuno mi descrive…».