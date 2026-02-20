Milan penalizzato dagli arbitri? Il club adesso sbotta e si fa sentire! Il retroscena sulla telefonata all’AIA post Como

Milan penalizzato dagli arbitri? Il club adesso sbotta e si fa sentire! Il retroscena sulla telefonata fatta ai vertici dell’AIA post Como

Il Milan non ci sta più. All’indomani del rovente e discusso pareggio maturato contro il Como, la rabbia in casa rossonera è letteralmente esplosa. Come riportato dettagliatamente dalla Gazzetta dello Sport, il grave infortunio occorso a Strahinja Pavlovic, colpito duramente alla tibia da Ignace Van der Brempt, ha lasciato pesanti strascichi polemici. L’amarezza principale del Diavolo riguarda l’incredibile scelta di Maurizio Mariani, fischietto laziale, di non estrarre alcun cartellino. L’intervento pericolosissimo è stato ignorato clamorosamente anche dal VAR, scatenando la totale indignazione della dirigenza meneghina, che ha deciso di contattare i vertici dell’AIA con una telefonata dai toni pacati ma fermi per manifestare un malcontento diffuso.

A rendere l’atmosfera ancora più elettrica è stata la pesante espulsione comminata a Massimiliano Allegri, sanguigno allenatore livornese. Il tecnico della compagine lombarda è stato allontanato per aver difeso Alexis Saelemaekers, duttile esterno belga, durante un acceso battibecco con Cesc Fabregas, tecnico spagnolo dei lariani. Secondo la società, sarebbe stato proprio lo spagnolo a meritare il rosso. A pagare è stato il mister, che guarderà la gara contro il Parma dalla tribuna, lasciando la squadra a Marco Landucci, fidato vice allenatore. A ciò si somma la situazione di Adrien Rabiot, diffidato dopo due gialli eccessivi ricevuti col Pisa, a dimostrazione di un metro arbitrale ritenuto fin troppo severo.

Il club di via Aldo Rossi mantiene un atteggiamento di responsabilità istituzionale, evitando accuratamente sterili polemiche televisive. Tuttavia, i troppi torti subiti pesano in modo decisivo sull’economia stagionale. Dalla rete ingiustamente annullata a Christian Pulisic contro il Sassuolo, al rigore netto negato a Christopher Nkunku nel match col Bologna, fino al vistoso fallo ignorato su Matteo Gabbia nell’incrocio di San Siro. Con ben sette rigori a sfavore accumulati, i Rossoneri chiedono massima attenzione e reclamano a gran voce un finale di campionato equo e senza ulteriori ombre.