Milan, pesantissimo striscione della Curva Sud fuori dalla sede rossonera: i dettagli

⚠️🔴⚫️ | A banner outside Casa Milan from the Curva Sud Milano reads:



🇮🇹 "Andatevene tutti: indegni."

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "All of you, leave: unworthy."pic.twitter.com/3gmCElEUXf