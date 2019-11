Milan, Piatek sicuro: «Quando cambierò club sarò venduto a 60-70 milioni»

Dalla Polonia parla Piatek: «Sono costato 38 milioni, ma quando cambierò club ne varrò 60-70. Nel calcio bisogna essere ambiziosi»

In Polonia Piatek ha ritrovato gol e sorriso. Il centravanti rossonero, che sta faticando a trovare la via del gol in Serie A, è tornato a marcare il tabellino con una rete all’Israele, che ha dato fiducia all’ex Genoa. Tanto che l’ex genoano, intervistato dall’emittente polacca ‘TVP’, parla senza remore di un futuro trasferimento dal Milan.

PREZZO DEL CARTELLINO – «Il calcio significa stabilire nuovi obiettivi. Ora sono costato 38 milioni di euro e voglio far tutto il possibile per far sì che la prossima volta che cambierò club arrivi a 60-70 milioni. Bisogna essere ambiziosi e io mi impegnerò perché questo accada. Sono solo all’inizio della mia carriera, questa è la mia seconda stagione in Serie A»

MILAN – «Mi guardo allo specchio e cerco la colpa in me stesso. Tuttavia, c’è stata troppa turbolenza nel club e ciò non poteva non influenzare i giocatori. All’inizio, come squadra, non abbiamo creato opportunità e un attaccante vive di assist. La situazione sta migliorando ed è una questione di tempo prima che io ‘spari’ di nuovo.I giornalisti italiani sono tali che un giorno sei il re del calcio e una volta il peggiore. Lo accetto. Nessuno si è messo nei miei panni. Le copertine dei giornali non mi toccano»