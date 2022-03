Milan, Pioli è pronto: «Giochiamo ogni partita come se fosse decisiva»

Milan, Pioli è pronto per il finale: «Giochiamo ogni partita come se fosse decisiva, poi alla fine vedremo dove saremo arrivati»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha concesso un’intervista al quotidiano degli Emirati Arabi uniti Gulf News. Ecco i passaggi principali.

SUL MILAN – «Credo che questo gruppo abbia un grande potenziale. Non abbiamo mai escluso nulla, ma il mio obiettivo attuale è raccogliere più punti della scorsa stagione: giochiamo ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vediamo dove arriviamo. Non essere più coinvolti nelle partite infrasettimanali ci consentirà di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori».

SUL SUO RINNOVO – «Dopo pochi giorni al Milan, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato altrove: mi sono sentito subito a casa. La pressione fa parte del mio lavoro, ma è anche motivante perché mi ricorda che posso sempre fare meglio. Durante un viaggio possono capitare dei momenti in cui si rallenta, ma l’importante è andare avanti e non fermarsi mai».

SULLA CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo imparato molto, ma siamo consapevoli di dover fare di più, perché l’asticella è molto alta. In Champions League contano i dettagli. Abituarsi a giocare determinate partite permette di acquisire conoscenze ed esperienze fondamentali».