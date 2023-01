Milan, Pioli: «Inter? L’avversario è forte e lo conosciamo bene»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Milan Tv.

PAROLE – «E’ una tappa importante, è un trofeo e l’importante è vincere. Siamo qui meritatamente perché abbiamo vinto lo scudetto lo scorso anno, vincere significherebbe dare continuità e aver costruito una mentalità vincente. Attraverso la nostra qualità e il nostro modo di stare in campo dovremo superare le difficoltà. L’avversario è forte e lo conosciamo bene, non sarà una gara diversa dalle altre perché il derby è sempre il derby. Per vincere servirà tanta qualità, non solo tecnica. Nelle scelte, nelle posizioni, in tutto ciò che metteremo in campo».