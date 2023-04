Milan, Pioli lo specialista contro le prime della classe

Con la vittoria sul Napoli Stefano Pioli ha raccolto il quinto successo da quando è sulla panchina del Milan contro le capoliste di Serie A

Con la vittoria di ieri contro il Napoli, Stefano Pioli consolida un particolare primato da quando è arrivato sulla panchina del Milan.

Come riportato da Opta, i rossoneri dall’arrivo del tecnico nel 2019 ha vinto cinque volte contro la squadra capolista in Serie A, due volte in più di qualsiasi altra squadra.

