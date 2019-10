Milan, Pioli: «Mi aspettavo di più. Numeri negativi, inutile negarlo»

L’amaro e duro commento di Pioli, allenatore del Milan, a seguito della sconfitta contro la Roma allo Stadio Olimpico

Stefano Pioli, tecnico del Milan, non si nasconde dalle critiche e, anzi, commenta duramente ai microfoni di Sky Sport la prova dei suoi contro la Roma. Ecco le sue parole.

«Mi aspettavo di più. Ci abbiamo messo del nostro per non vincere con Lecce e Roma. Abbiamo commesso troppi errori per il livello della squadra, dovevamo essere più pericolosi. Non si può prendere un secondo gol come quello di Zaniolo. Stiamo pagando le leggerezze, i numeri sono negativi, inutile negarlo».