Milan, Pioli: «Prestazione buona. Piatek? Deve sforzarsi di più»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, descrive la risposta della formazione rossonera dopo il pareggio contro il Napoli

Stefano Pioli, intervenuto a Sky Sport dopo Milan-Napoli, ha parlato così della gara disputata dai rossoneri. Ecco le parole del tecnico.

«Ero sicuro che avremmo fatto una buona prestazione. La squadra ha lottato contro un avversario forte, mancavano anche giocatori importanti. Peccato non aver fatto un gol in più… L’atteggiamento mi è piaciuto, abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi nelle ultime gare. Piatek? Ha lavorato per la squadra, l’importante è continuare a creare occasioni. Purtroppo per gli attaccanti va a periodi, non deve demordere. Deve fare un piccolo sforzo in più per lavorare meglio. Capisco che per un attaccante sia importante il gol».