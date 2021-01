Milan, Pioli: «Risposta forte della squadra. Bello vincere così»

Stefano Pioli ha parlato al termine di Bologna-Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Bologna vinta 2-1 in trasferta.

PRESTAZIONE – «Per vincere, in questo campionato bisogna faticare ma abbiamo creato tanto. Sul finire poi abbiamo commesso un’ingenuità ha rimesso in gioco il Bologna, ma è bello vincere così. Non c’è stato un calo fisico. Dopo il gol abbiamo tenuto la palla e siamo stati ancora pericolosi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione. È stata una risposta forte dalla squadra. Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità e oggi si è visto».

CALCIATORI RECUPERATI – «Più giocatori abbiamo a disposizione e più abbiamo possibilità sui cambi. Ora abbiamo una settimana per preparare la prossima gara cosa che fino ad ora non abbiamo avuto. Possiamo fare una bella partita».