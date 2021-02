Milan, Pioli: «Sconfitta meritata. Ibra? Tutti zitti nello spogliatoio»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro lo Spezia.

SCONFITTA – «Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente, questa è stata la nostra prima sconfitta meritata. Non siamo stati capaci di mettere in campo la giusta intensità e qualità, è stata una brutta serata per tutti. Se non riesci ad esprimerti a certi livelli fai queste partite. Dobbiamo reagire».

PROBLEMI – «Sicuramente il fatto di non dare ritmo nel muovere la palla ha favorito i nostri avversari. E’ stata una partita dal punto di vista tecnico troppo insufficiente, quando manca quella è difficile anche riuscire ad avere dei movimenti senza palla. Questa sera non ha funzionato nulla, bisogna sicuramente ripartire da lunedì con determinazione».

CARICA IBRAHIMOVIC – «Nello spogliatoio nessuno ha parlato perché questa sera tutti erano delusi dalla nostra prestazione».