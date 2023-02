Milan, Pioli: «Siamo guariti, ma c’è il ritorno. De Ketelaere? Le qualità le ha e presto arriverà anche il gol»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Tottenham

«Stasera abbiamo fatto veramente una grande prestazione. Solo un primo tassello, ora dobbiamo andare là e fare la stessa partita. Potevamo forse gestire meglio la ripresa, ma sono contento della prova dei ragazzi. De Ketelaere? Ha avuto bisogno di più tempo rispetto a quello pensavamo per ambientarsi. Meritava il gol, ma sono sicuro arriverà perché le qualità le ha. Il Milan per come lo vedo io è guarito per la voglia e la qualità degli allenamenti».