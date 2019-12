Milan, Pioli sorride: Caldara sta per tornare a disposizione

Mattia Caldara sta tornando a piccoli passi a disposizione di Stefano Pioli: ieri ha giocato nella partitella in famiglia

Mattia Caldara ci sta provando in tutti i modi ad uscire dal tunnel e rivedere finalmente la luce. Il difensore centrale è arrivato nell’estate del 2018 assieme a Higuain e in cambio di Bonucci, acclamato da tutti come il centrale del futuro destinato a comporre una coppia da sogno con Romagnoli. Ma in rossonero ha messo insieme soltanto 155 minuti, tutti nella scorsa stagione.

In questo periodo sta provando a rimettere minuti nella gambe aggregandosi alla Primavera. Ne ha giocate due, una a ottobre e l’altra sabato scorso, quando finalmente sono arrivate buone indicazioni. Il rientro in prima squadra è sempre più vicino.