Milan, Pioli: «Vinta partita sporca. Maldini ci darà soddisfazioni in futuro»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Spezia-Milan, gara vinta 2-1 dai rossoneri:

PARTITA SPORCA – «I trequartisti stanno lavorando molto, difficile fare meglio. Partita complicata, quinta partita in 15 giorni. Grandissima vittoria, dobbiamo riuscire a vincere anche le partite sporche. La squadra è giusta. I ragazzi credono nelle loro qualità e nel lavoro. Giusto che si sentano di giocare certe partite, vincerle e sopportare le pressioni».

PRESTAZIONE – «Noi volevamo mettere alcuni calciatori dietro le loro linee, potevamo attaccare meglio soprattutto nel primo tempo. Dominio della gara ma poche occasioni nel primo tempo. Molto meglio nella ripresa quando li abbiamo allargati».

MALDINI – «Secondo me Maldini ha talento e tecnica e vede bene il gioco. Credo che debba fare di più nell’essere rapido e intenso nello smarcarsi. Se ci riuscirà avrà più tempo per provare la giocata. Ha lavorato tanto, oggi ha giocato nel suo ruolo, ha segnato un bel goal attaccando bene l’area. Ci darà soddisfazioni in futuro».

