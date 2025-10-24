Milan Pisa, Gilardino a Sky: «È sempre emozionante tornare qui, dove ho vissuto stagioni stupende. In campo bisognerà fare questo. Albiol? Valore aggiunto»

Milan Pisa, Gilardino a Sky ha commentato il suo ritorno a San Siro da allenatore dei nerazzurri. Le parole del tecnico nel pre partita

Nel prepartita di Milan-Pisa, ottava giornata di Serie A, Alberto Gilardino, tecnico del Pisa e con un passato glorioso da calciatore in maglia Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Gilardino, che ha vissuto stagioni indimenticabili con il club rossonero, ha analizzato la sfida con i campioni d’Italia e il suo approccio alla partita.

IL RITORNO A SAN SIRO – «È sempre emozionante tornare a San Siro dove ho vissuto stagioni stupende insieme a quel gruppo. Siamo coscienti delle difficoltà che comporta una partita di questo genere ma allo stesso tempo abbiamo il desiderio di fare una partita importante come abbiamo dimostrato di fare con altre grandi».

EQUILIBRIO E SACRIFICIO – «Bisognerà mantenere grandissimo equilibrio e sacrificio dei nostri tre attaccanti. Nello stesso dobbiamo avere la consapevolezza e il coraggio di poter determinare in qualsiasi momento con la palla. Vogliamo fare una partita di personalità con la prima della classe».

RAUL ALBIOL – «Raul Albiol è un campione in tutti i sensi: professionalità, leadership, gestione in campo. Per noi è un valore aggiunto».