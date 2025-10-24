 Milan Pisa: segui sintesi, tabellino, cronache e live del match - Calcio News 24
Connect with us

Milan News

Milan Pisa: segui sintesi, tabellino, cronache e live del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Pulisic Saelemaekers Prossimo turno Serie A 2025/2026

Milan Pisa, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 a San Siro! Segui il LIVE qui

Il Milan ospita il Pisa nell’8ª giornata di Serie A 2025/26, venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a San Siro. Partita che mette di fronte testa e coda del campionato con i rossoneri che hanno la possibilità di allungare in classifica in vista del turno infrasettimanale, mentre il Pisa cerca punti preziosissimi per la corsa salvezza. Segui LIVE il match con Calcionews24:

SEGUI IL LIVE DI MILAN PISA SU MILANNEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN 3-5-2: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. All. Alberto Gilardino

Related Topics:

Milan News

Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte di Allegri e Gilardino in vista del match di oggi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

24 Ottobre 2025

By

Allegri Juve
Continue Reading

Milan News

Milan Pisa, voglia di primo posto in classifica per i rossoneri! Allegri al lavoro tra conferme e un possibile nuovo esordio…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

24 Ottobre 2025

By

Allegri
Continue Reading