Milan Pisa: segui sintesi, tabellino, cronache e live del match - Calcio News 24

Milan Pisa: segui sintesi, tabellino, cronache e live del match
Milan Pisa, sfida valevole per la 8^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 a San Siro! Segui il LIVE qui
Il Milan ospita il Pisa nell’8ª giornata di Serie A 2025/26, venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a San Siro. Partita che mette di fronte testa e coda del campionato con i rossoneri che hanno la possibilità di allungare in classifica in vista del turno infrasettimanale, mentre il Pisa cerca punti preziosissimi per la corsa salvezza. Segui LIVE il match con Calcionews24:
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN 3-5-2: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. All. Alberto Gilardino
Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte di Allegri e Gilardino in vista del match di oggi
Milan Pisa, voglia di primo posto in classifica per i rossoneri! Allegri al lavoro tra conferme e un possibile nuovo esordio…