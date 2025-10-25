Milan, Modric parla chiaro: «È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere»

Il centrocampista del Milan Luka Modric analizza il pareggio di San Siro contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky, al termine del 2-2 tra Milan e Pisa, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha commentato così la prestazione della squadra. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle».

MARCATURA STRETTA – «È giusto, mi devo adattare. Dobbiamo in generale giocare meglio: abbiamo fatto cose buone, creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Ma per il resto mi devo adattare».

