Milan, presentata la nuova maglia per la prossima stagione – FOTO

Milan e Puma hanno presentato oggi la maglia che indosseranno i rossoneri nella prossima stagione

PUMA ha presentato oggi il nuovo Home kit dell’AC Milan 2021/22 che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storia della Serie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo Home kit di un Club, che sarà indossato dalla squadra femminile dell’AC Milan contro il Sassuolo nella penultima partita di Serie A il prossimo fine settimana. La squadra maschile vestirà il nuovo Home kit il 16 maggio contro il Cagliari a San Siro.

Il nuovo Home kit dell’AC Milan si ispira all’energia, alla creatività e allo stile di Milano. Il nuovo kit celebra il significato di “Move Like Milan”, riflettendo la rapida accelerazione della cultura della città mentre Milano si reinventa. Nel rispetto della tradizione e dell’impegno per l’innovazione, ‘Move Like Milan’ significa muoversi con passione ed eleganza cercando di andare oltre al concetto di Club di calcio.

La maglia presenta le iconiche strisce rosse e nere del Milan reinterpretate in varie larghezze in un unico design simmetrico, celebrando l’equilibrio creativo tra tradizione e modernità che dà origine a una nuova Milano, dal campo, alle strade fino allo skyline della città.