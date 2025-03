Milan, la quarta maglia sold out dopo le polemiche – i dati sulla vendita: ecco il target di riferimento

Milan, la quarta maglia scatena le polemiche tra i tifosi rossoneri, ma sullo shop online va a ruba: è già sold out

La quarta maglia del Milan, messa in occasione della partita persa contro la Lazio, aveva scatenato polemiche sui social da parte dei tifosi per una scelta così lontana dalla tradizione rossonera, specie in un momento delicato come questo.

Tuttavia la maglia – rossa con motivi verdi e gialli – è andata a ruba e ha registato il sold out: non avrà scatenato l’entusiasmo dei tifosi più duri e puri, ma ha conquistato molti giovani e tifosi all’estero: il 75% degli ordini è stato fatto dall’estero e il 70% da persone tra i 20 e 29 anni.