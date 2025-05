Milan Rafa Leao, il portoghese può lasciare i rossoneri in estate: è il piano B di una big europea, i dettagli

Milan, Rafa Leao sempre più lontano dal Milan, con la sua cessione che servirà per rifondare la rosa: nel mirino di quella Big europea

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan in estate. Dopo una stagione deludente sul piano collettivo e altalenante a livello personale, il portoghese non sembra più intoccabile. Nonostante un contratto fino al 2028, sul futuro dell’ex Lille si addensano nubi sempre più scure. Leao ha contribuito a 25 reti (12 gol e 13 assist), ma raramente si è dimostrato leader nei momenti cruciali, eccezion fatta per l’exploit in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Intanto, secondo Sky Sport DE, il Bayern Monaco lo avrebbe individuato come prima alternativa a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, obiettivo primario ma vicino al Liverpool, già in vantaggio nella corsa al talento tedesco dopo aver chiuso per Frimpong.

Il Milan, fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione, si prepara a una nuova rivoluzione estiva e non esclude cessioni eccellenti. In questo contesto, la posizione di Leao è sempre più in bilico, complice anche il clima teso tra squadra e tifoseria. Il Bayern, alla ricerca di un nuovo leader offensivo, osserva con attenzione. I bavaresi sarebbero pronti a virare con decisione sull’esterno rossonero nel caso in cui il Liverpool chiuda davvero per Wirtz. Per il Milan, la cessione del numero 10 rappresenterebbe una scelta difficile ma potenzialmente utile per finanziare una profonda rifondazione. In casa rossonera, il futuro di Leao potrebbe presto diventare uno dei dossier più caldi dell’estate.