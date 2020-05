Milan Rangnick, accuse e smentite: tre mesi senza pace, l’allenatore è stato bocciato da Paolo Maldini, a Boban è costato il posto

Tre mesi in cui si sono susseguite tantissime voci. Ralf Rangnick, uno degli obiettivi di Gazidis, ha portato diversi problemi tra i rossoneri, tra cui il licenziamento di Zvonimir Boban.

L’allenatore è stato bocciato da Maldini, anche se Gazidis non ha mai pensato a lui come nuovo tecnico: tra accuse e smentite sono passati tre mesi in cui è successo praticamente di tutto.