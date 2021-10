Milan, Rebic verso il recupero col Bologna. Oggi esami per Theo Hernandez

In vista della trasferta contro il Bologna, l’allenatore del Milan Pioli potrebbe recuperare sia Rebic che Theo Hernandez

Sabato, per la nona giornata di Serie A, il Milan sfida il Bologna. Stefano Pioli potrà contare sul ritorno di Franck Kessie, squalificato nel match contro il Porto. In attacco, invece, occorre valutare le condizioni di Rebic. Il croato ha subito una distorsione alla caviglia e ieri ha lavorato a parte a Milanello. Se tra oggi e domani l’ex Eintracht dovesse rientrare in gruppo, il tecnico rossonero potrebbe decidere di convocarlo.

Inoltre, oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez si sottoporrà ad un tampone: qualora fosse negativo, il francese sarà disponibile dopo i 10 giorni di quarantena.

