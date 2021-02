Milan, rebus Brahim Diaz: la strategia rossonera

Il Milan vorrebbe trattenere Brahim Diaz, ma c’è da convincere il Real Madrid

Il futuro di Brahim Diaz è certamente un rebus, lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Lo spagnolo è stato girato in prestito secco dal Real Madrid. Il Milan starebbe lavorando per abbassare la richiesta dei Blancos (25 milioni di euro), magari inserendo un prestito con diritto di riscatto per un anno.

Qualora le Merengues non abbassassero le pretese e decidessero di trattenere il gioiellino ex Manchester City, il Diavolo si fionderebbe su Otavio, trequartista del Porto.