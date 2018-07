Milan, Riccardo Montolivo è in uscita: ci prova il Genoa

L’ex capitano rossonero non è più una prima scelta per l’allenatore del Milan Gattuso. Il suo contratto scade nel 2019 e prende piede l’ipotesi della risoluzione consensuale. Montolivo è già in cerca di una nuova sistemazione: le ultimissime

Riccardo Montolivo alza bandiera bianca. Sono bastati pochi allenamenti all’ex capitano rossonero per capire che il Milan non punta più su di lui. L’ultimo segnale, il più significativo, è dato dalla mancata convocazione del centrocampista per la tournée negli Stati Uniti. Nelle gerarchie che ha in testa mister Gattuso, Biglia e Locatelli partirebbero nettamente avanti al classe ’85. Il suo contratto scade nel 2019, per questo a breve si potrebbe concretizzare una risoluzione consensuale: le parti stanno lavorando in questa direzione e presto potrebbero esserci novità importanti.

Montolivo, quindi, si sta guardando attorno. Dopo i recenti ammiccamenti di Bologna e Werder Brema, Sportmediaset parla di un sondaggio concreto da parte del Genoa. Il Grifone si sta muovendo per sopperire all’addio di Bertolacci e Preziosi ha individuato nel mediano rossonero il profilo ideale per rimpolpare di carisma la propria mediana. Gli ostacoli sono rappresentati dall’alto ingaggio del ragazzo e da una concorrenza che rimane sempre molto viva. Questa situazione di stallo potrebbe sbloccarsi a breve: Montolivo è pronto a rimettersi in gioco e il Milan freme per liberarsi del suo lauto ingaggio. La dirigenza di via Aldo Rossi, infatti, ha le idee molto chiare: è partendo da alcune cessioni importanti che si potrà regalare il grande colpo ad effetto al popolo rossonero.