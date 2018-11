Milan, rientra Conti? Tutti i dettagli sul recupero del terzino

Andrea Conti sembra aver pienamente recuperato dall’infortunio e potrebbe essere presto reinserito tra i titolari di Gattuso

Ci sono anche buone notizie per il Milan di Gattuso. Dopo l’ennesimo infortunio registrato – quello di Romagnoli con la nazionale – sembra che almeno Andrea Conti stia facendo progressi.

L’esterno classe 1994 potrebbe tornare a disposizione per la partita contro la Lazio dopo la sosta. Il suo rientro equivarrebbe ad un vero e proprio acquisto visto il doppio grave infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per mesi. Nella partita amichevole giocata stamane contro la formazione Primavera, Conti è stato schierato come esterno di centrocampo nel 3-5-2 disegnato da Gattuso, con risultati eccellenti: una doppietta per lui nel 4-0 finale. Magari non verrà schierato titolare, ma sicuramente potrebbe rappresentare il miglior jolly in casa rossonera.