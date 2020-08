Milan, rimpianto Alphonso Davies: poteva essere rossonero. Il retroscena

Alphonso Davies sta incantando tutti con la maglia del Bayern Monaco ma nel 2016 il canadese poteva diventare del Milan

Giovanni Lorini è attualmente il supervisore delle Scuole Calcio Milan in Italia ma in passato è stato anche Head Coach Academy in Nord America. In Canada soprattutto ed in quella circostanza vide per la prima volta un giovanissimo Alphonso Davies.

Lorini, infatti, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport, di aver segnalato al Milan il giovane esterno già nel 2016: «Aveva 15 anni e mezzo. Mando una mail alla mia società dicendo che era da seguire. La risposta è positiva, poi le strade del mercato sono strane. I Whitecaps l’hanno messo subito sotto contratto e le pretese erano elevate, sui sei milioni per un quindicenne. A noi era piaciuto ma probabilmente anche al Bayern che è stato più bravo, o più ricco. Sembrava Balotelli da giovane, sperando che non si perdesse. Ora lo vedo in Champions e sono felice che sia a questo livello. Può diventare uno dei più grandi, anche nel suo ex ruolo di esterno alto».