Milan, rinnovo Calhanoglu: nelle prossime ore la fumata bianca

Calhanoglu, situazione rinnovo contrattuale: i dettagli e il programma, qualcosa si muove e nelle prossime ore attesa la fumata bianca.

IL PROGRAMMA- Gazzetta dello Sport di questa mattina riferisce che le parti non sono mai state così vicine come in questo momento. Per domani è previsto un appuntamento tra la dirigenza rossonera e il suo agente Gordon Stipic. Le intenzioni: sia il Milan che il giocatore puntano infatti al prolungamento e la differenza tra domanda (5 milioni di euro a stagione) e offerta (4 milioni) appare importante ma minima.

BONUS DETERMINANTI- Sempre secondo la rosea, i protagonisti decisivi all’evoluzione positiva potrebbero essere i bonus sui quali, Milan e procuratore starebbero lavorando da tempo.