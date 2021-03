Milan, rinnovo Donnarumma: in caso di fumata nera si puntano due nomi

Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere un accordo sul rinnovo di Donnarumma, il Milan ha in mente due nomi per sostituire il portiere

Il Milan vuole trovare l’accordo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, portiere classe ’99. Mino Raiola avrebbe chiesto un ingaggio pari a 9/10 milioni di euro netti, ma il Diavolo non sarebbe dello stesso avviso e sarebbe propenso a presentare un’offerta da 7,5/8,5 milioni di euro.

In caso di fumata nera, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la dirigenza rossonera sarebbe intenzionata a sondare su due profili: Audero della Sampdoria e Musso dell’Udinese.