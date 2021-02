Milan, rinnovo Donnarumma: trattativa in stallo, ecco cosa chiede Raiola

La trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma ha subito un forte rallentamento. Ecco cosa chiede Mino Raiola al Milan

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è in stallo. Il Milan ha offerto un contratto da 7,5 milioni per cinque anni ma l’agente del giocatore, Mino Raiola, spinge per una soluzione differente.

Il suo piano è quello di far firmare Donnarumma un contratto per uno o due anni così da tenersi più libero di ascoltare le offerte post Covid. La soluzione dell’agente, però, protegge poco il Milan.