Milan, ritardo nel rinnovo di Kessie: si allunga l’ombra del PSG

Kessié continua a temporeggiare. Il Psg spinge. Il rinnovo dell’ivoriano sembra allontanarsi. Juve non ancora pervenuta

Franck Kessié continua a temporeggiare: il rinnovo con il Milan non arriva. L’ivoriano ha declinato l’offerta di 6,5 milioni di euro. Ne chiede 8 netti più 2 di bonus, quanto gli offre il Psg. I rossoneri, però, non possono arrivare a quella cifra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i parigini avrebbero premuto sull’acceleratore per ottenere le prestazioni sportive del centrocampista. Il calciatore potrebbe trasferirsi in Francia già a gennaio, ma più probabile si attenda la naturale scadenza del contratto per poter avere un contratto più ricco sia per il giocatore sia per il suo agente.

