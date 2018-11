Milan, il ritorno di Conti: in campo con la Primavera

Un grave infortunio al ginocchio lo aveva costretto per due volte a dare forfait e ad operarsi. Prima nel settembre 2017, poi ad aprile 2018, quando ormai era pronto a rientrare, Andrea Conti è stato lontano dai campi di gioco per oltre un anno.

Oggi il calciatore, e di conseguenza il suo Milan, possono tornare a sorridere perché il peggio sembra definitivamente passato. Conti è stato infatti convocato dalla formazione Primavera in vista della sfida contro il Chievo Verona. Il terzino ha giocato quasi un’ora senza riscontrare alcun tipo di problema. I tifosi sperano e lui sa che il suo rientro in prima squadra potrebbe essere alle porte.

Welcome back on the pitch Conti! 💪🏻

Bentornato in campo Andrea! 😍 pic.twitter.com/6qewD4IJ2m

— ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) November 2, 2018