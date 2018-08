Kakà torna al Milan: «Rapporto molto stretto»

Dopo le parole di Leonardo, Kakà è pronto a tornare al Milan: ecco le parole del brasiliano

Arrivato in Europa ed esploso al Milan, Kakà ha fatto ritorno in rossonero prima di chiudere la carriera in Mls. E ora potrebbe esserci un terzo capitolo, questa volta dirigenziale, come confermato da Leonardo. L’ex numero 22 ha confermato a Uol: «Il mio rapporto con il Milan è molto stretto e così è sempre stato».

Continua l’ex centrocampista: «Con il ritorno di Leonardo e di Maldini, con cui ho giocato e con cui ho un buon rapporto, è ancora più stretto il rapporto. La mia priorità al momento è quella di rimanere in Brasile con i miei figli, ma le porte sono aperte e voglio vedere come funziona il mondo di un direttore sportivo».