Caldara, Gattuso ha bisogno di lui: titolare in Milan-Roma

Gennaro Gattuso non ha dubbi, Mattia Caldara partirà titolare in Milan-Roma: difensore all’esordio in rossonero dopo la panchina di Napoli

Reduce dalla sconfitta in rimonta per 3-2 contro il Napoli, il Milan è al lavoro in vista della sfida contro la Roma, valida per la terza giornata di Serie A. E Gennaro Gattuso ha le idee chiare: dopo la panchina al San Paolo, Mattia Caldara partirà titolare contro i giallorossi.

Criticato per la scelta di sabato, Ringhio secondo Sky Sport ha deciso di lanciare dal 1′ il difensore arrivato in estate dalla Juventus: sarà lui a formare il tandem di centrali insieme a Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio finisce in panchina. Un’altra novità per il Diavolo dopo la tentazione del centrocampo a due (LEGGI ANCHE: Milan a Biglia ferma: Gattuso vara il 4-2-3-1 con i due ‘medianacci’?): Caldara protagonista!