Milan Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Europa League tra Milan e Roma: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Europa League tra Milan e Roma. Derby tutto italiano nella gara dei quarti di finale di Coppa. Due squadre che arrivano da un buon momento in campionato. Entrambe vogliono provare ad arrivare fino in fondo alla competizione per provare a vincerla. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Stefano Pioli

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, G.Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, L.Paredes, Lo.Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Milan-Roma, orario e dove vederla

Milan-Roma gara delle ore 21:00 del giovedì, è valida per i quarti dell’Europa League. A San Siro sarà trasmessa in diretta tv. Visibile in chiaro su Rai Uno, oppure su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 o sul 252 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento.