Milan-Roma, Sacchi fa Pioli: «Pressing, cross e passaggi rapidi»

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha provato a giocare Milan-Roma come se fosse Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni:

«Gioco e pressing con continui cambi. Tanti cross per Giroud e uno-due rapidi. La chiave potrebbe essere l’organizzazione. In questo modo può arrivare anche lo scudetto. I pericoli della Roma possono arrivare dalle ripartenze e dalle palle inattive. Per questo in fase di non possesso serve fare tanto pressing e far giocare loro verso l’esterno».