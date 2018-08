Milan-Roma, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Roma, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nell’anticipo della 3ª giornata si sfidano Milan e Roma. I rossoneri, che faranno il loro esordio a San Siro, si trovano ad affrontare un secondo match decisamente complicato, dopo la dura rimonta subita a Napoli la settimana scorsa. Di fronte infatti ci sarà una Roma agguerrita e vogliosa di riscatto dopo il rocambolesco pareggio maturato nella sfida con l’Atalanta della 2ª giornata. Si tratta già di un incontro fondamentale per entrambe le squadre, che non possono proprio sbagliare se non vogliono accumulare già un discreto distacco dalle posizioni che contano.

Milan-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Milan-Roma: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Gattuso non sembra preoccuparsi troppo della rimonta subita a Napoli e dunque dovrebbe riproporre una squadra quasi interamente uguale a quella della settimana scorsa. L’unica novità sarà Calhanoglu, che ha scontato il turno di squalifica, e dunque può riprendere il suo posto sulla fascia sinistra del tridente offensivo. Gli altri dubbi invece riguardavano la difesa con il doppio ballottaggio Calabria-Abate e Musacchio-Caldara. Alla fine, come detto, viene confermato l’undici di sabato scorso e dunque saranno Calabria e Musacchio a comporre la linea a quattro insieme a Romagnoli e Ricardo Rodríguez. Per un tecnico che cambia il meno possibile, ce n’è un altro che rivoluzione la propria squadra. Di Francesco infatti cambia modulo e passa al 4-2-3-1. In questo modo Pastore dovrebbe più libero di inventare sulla trequarti. Sugli esterni agiranno invece El Shaarawy e Shick, con Dzeko che sarà l’unico riferimento offensivo. Confermata la difesa scesa in campo contro l’Atalanta, eccezion fatta per Florenzi, che non potrà essere della partita e verrà dunque sostituito da Karsdorp. Infine una novità anche a centrocampo, con l’esordio dal primo minuto di Steven Nzonzi, che andrà a comporre la diga mediana insieme con Daniele De Rossi.

Milan-Roma: i precedenti del match

Milan-Roma è da sempre una sfida che regala grandi emozioni e che difficilmente annoia spettatori e tifosi. I rossoneri quando affrontano i capitoli hanno evidentemente una marcia in più, dal momento che contro i giallorossi hanno vinto la bellezza di 76 partite su 166, più che con ogni altra squadra del campionato. L’ultima riguarda la scorsa stagione, quando i ragazzi di Gattuso espugnarono l’Olmpico grazie alle reti di Cutrone e Calabria. Per De Rossi e compagni dunque si prospetta una gara complicata, dalla loro parte però ci saranno però la cabala e la scaramanzia. La Roma infatti, ha vinto gli ultimi sei incontri disputati di venerdì, compreso un 2-0 inflitto proprio ai rossoneri nell’aprile del 2014.

Milan-Roma: l’arbitro del match

Sarà il 37enne Marco Guida di Torre Annunziata il direttore di gara di questo attesissimo Milan-Roma. Guida è sicuramente un’ottima scelta. Molto esperto, internazionale dal 2013, ha arbitrato diversi match molto delicati e di grande importanza, come Milan-Juventus del 2014, e può contare su ben 124 gare già dirette in Serie A. Ad aiutarlo nel suo compita questa sera ci saranno gli assistenti Carbone e Passeri, il quarto uomo Chiffi e Mazzoleni al Var.

Milan-Roma Streaming: dove vederla in tv

Milan-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.