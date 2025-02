Milan Roma: tre cose che non hai notato nel match di Coppa Italia

Tre curiosità sulla sfida Milan Roma, partita valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Tutti i dettagli

É stato un quarto di finale di Coppa Italia avvincente, con 4 gol non divisi in parti eguali (3 per il Milan e 1 per la Roma), alcuni esordi importanti (su tutti il goleador che ha chiuso la sfida, Joao Felix) e tante occasioni. Ecco alcuni episodi meno evidenti ma indicativi della sera di San Siro.