Milan, Sassuolo senza la bestia nera Berardi?

Domenico Berardi per diverso tempo è stato la bestia nera del Milan: a San Siro potrebbe mancare

Chiedete a Gattuso un giocatore da togliere al Sassuolo in vista della gara di San Siro di domenica sera. L’allenatore del Milan, fresco di rinnovo fino al 2021, non avrà dubbi: Domenico Berardi. Una risposta che dipende non tanto dal rendimento di questa stagione, ma pone le sue radici nella storia dell’attaccante calabrese contro il Milan.

Qualche anno fa una sua tripletta costò la panchina ad Allegri. Ma a dimostrazione del fatto che la ruota non gira come dovrebbe, adesso c’è il rischio concreto che Berardi non possa nemmeno scendere in campo. Nell’ultima seduta di allenamento, infatti, l’attaccante si è procurato una forte contusione al ginocchio sinistro. La sua situazione verrà monitorata nelle prossime ore: la speranza è che fino a domenica sera possa recuperare, ma di certo non è il miglior viatico per recitare il suo ruolo di bestia (rosso)nera…