Gattuso euforico dopo il rinnovo: «Riportiamo il Milan dove merita»

Finalmente è arrivata la firma sul rinnovo di contratto per Gennaro Gattuso: prolungamento fino al 2021

Un rinnovo più che meritato. Dopo un inizio in salita, Gennaro Gattuso ha preso in mano il Milan e l’ha fatto tornare competitivo, scalando posizioni in classifica e accarezzando l’idea di qualificarsi in Champions, obiettivo quasi sfumato dopo il pareggio nel Derby. Oggi è arrivata la firma ufficiale sul contratto che legherà Ringhio ai colori rossoneri almeno fino al 2021. Dopo aver firmato il rinnovo, Gattuso ha parlato con la stampa presente a Casa Milan: «C’è tantissimo orgoglio, per me è stato speciale. Ora bisogna a fare il nostro percorso, proseguire così. La promessa è quella di un lavoro duro, di riportare il Milan dove merita. C’è tanto pressione ma non mi da fastidio».

Poi i doverosi ringraziamenti: «Ringrazio Fassone e Mirabelli, questa estate hanno avuto l’idea di chiamarmi e gli devo tutto. Ringrazio le persone di Milanello, tutte, e poi i ragazzi che ho allenato fino ad ora. Se ho firmato questo rinnovo è grazie a loro. Un Forza Milan a fine intervista? Se volete vi canto tutti i cori del Milan, non ho bisogno di finire dicendo Forza Milan. È la squadra per cui tifo e per me è un grande onore».