Milan, Scaroni: «Ritorno in Champions emozionante. Cakir? Non parlo degli arbitri...»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del ritorno casalingo in Champions League dei rossoneri

Paolo Scaroni ha parlato a margine di Restore the music, iniziativa di Fondazione Milan, dopo la sfida di Champions League persa contro l’Atletico Madrid.

CAKIR – «Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro».

RITORNO IN CHAMPIONS AL MEAZZA – «È stato molto emozionante per tutti, il Milan deve stare sempre in Champions, questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati non a nostro favore, ma nell’insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone di Champions, perché ho visto una squadra che è in grado di battere chiunque».

