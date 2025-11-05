Milan, Scaroni stupisce tutto! Sentite cosa ha detto il presidente tra investimenti, mercato e la gara in Australia - Calcio News 24

Milan, Scaroni annuncia un bilancio record: utile confermato e futuro solido per il club rossonero

Il Milan continua a crescere non solo sul campo, ma anche sotto il profilo economico. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2025, certificando un risultato storico: per il terzo anno consecutivo, il club rossonero chiude in utile, con un risultato positivo pari a tre milioni di euro.

Il presidente Paolo Scaroni, intervenuto dopo l’assemblea, ha tracciato un quadro estremamente positivo, sottolineando i punti di forza di una gestione fondata sulla sostenibilità e sulla crescita strutturale. Il Milan ha registrato ricavi complessivi per 494,5 milioni di euro, con un aumento del dieci per cento rispetto alla stagione precedente. Si tratta del terzo record consecutivo, segnale di una crescita costante e di una gestione efficace.

Scaroni ha evidenziato come la crescita del club non sia più legata alla vendita dei giocatori, ma a un’espansione delle attività commerciali e dei ricavi da marketing, stadio e partnership internazionali. Le entrate non collegate ai diritti televisivi e al player trading sono passate da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni nell’ultimo esercizio, un dato che testimonia la forza del modello gestionale adottato.

Un altro aspetto significativo riguarda la ridotta dipendenza del Milan dalle cessioni per mantenere l’equilibrio economico. Negli ultimi quattro anni il club ha incassato 62 milioni di euro dal mercato in uscita, a fronte dei 202 dell’Inter e dei 193 del Napoli. Questo dimostra come la società sia riuscita a costruire un bilancio solido senza dover sacrificare i propri giocatori più importanti, puntando invece sulla continuità tecnica e sulla valorizzazione interna.

Scaroni ha ricordato che conti sani rappresentano la base per ottenere risultati sportivi di alto livello. Pur riconoscendo che l’assenza dalla Champions League renda più impegnativo l’obiettivo del quarto utile consecutivo, il presidente ha confermato la fiducia nella capacità del club di mantenere la rotta.

Sul fronte infrastrutturale, il progetto del nuovo stadio resta una priorità assoluta. Scaroni ha minimizzato gli ostacoli burocratici, ribadendo che il Milan è determinato a dotarsi di un impianto moderno e funzionale, allineato agli standard europei.

Il presidente ha infine sottolineato l’importanza dell’internazionalizzazione del marchio Milan. Le iniziative globali, come la possibile tournée in Australia, non sono viste come operazioni di profitto immediato, ma come investimenti strategici per rafforzare la presenza del Milan nel mondo e promuovere la Serie A su scala internazionale.

