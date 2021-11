Milan, Sconcerti: «Piccola paura di volare in Champions...»

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato il pareggio del Milan in Champions League contro il Porto

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato il pareggio del Milan in Champions League contro il Porto.

PAURA DI VOLARE – «Sul Milan bisogna ricordare che il girone era pessimo. Ma non può esserci una differenza così netta tra campionato e Champions. Questa distanza del Milan dai buoni risultati, così costante, così automatica e generica, è ormai troppa, non ha niente di tecnico, segna solo un confine che va scoperto e superato. Il Milan non ha avuto fortuna nella somma delle partite, dai gol improvvisi di Liverpool al rigore contro l’Atletico. Ma c’è qualcosa di più profondo e non può essere che mentale.

Sembra la sindrome del cucciolo che non si fida a lasciare la tana, una piccola paura di volare, ma non è più naturale, è diventato un limite. Il Porto è una buona squadra collaudata, ma non vale il Milan sulle due partite. C’è stata invece una differenza di temperamento, come se il Milan non sentisse l’obbligo della Champions e fosse pieno dei suoi risultati in campionato, il suo vero dovere. Non avrà comunque conseguenze sul derby, se vincerà o perderà non sarà per questa delusione. È molto avanti all’Inter, la responsabilità di vincere sarà degli altri. La Champions di entrambi sarà dimenticata».