Milan, senti Galli: «La squadra sa rialzarsi, il gruppo significa tanto»

Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, parla della sfida in programma al Franchi: ecco le sue dichiarazioni sulla gara

Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, ha parlato della sfida tra le sue ex a La Gazzetta dello Sport.

PRONTA LA REAZIONE- «La squadra ha sempre saputo rialzarsi, dopo una partita no, in quella successiva torna ad impressionare positivamente. Il senso del gruppo significa tanto, ho visto Calabria mezz’ala, Kessie ed Ibra scambiarsi i rigori, Romagnoli star fuori e poi rientrare da migliore in campo. Ovviamente c’è dell’altro: una squadra tecnicamente ed umanamente molto valida, da Kjaer ad Ibra, da Kessie a Calhanoglu e un allenatore bravissimo».