Inter, Skriniar: «Vietato rilassarsi. Lo Spezia non va sottovalutato»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del calcio d’inizio del match contro lo Spezia

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di della gara con lo Spezia: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Il rischio di rilassarci c’è sempre ma dobbiamo evitarlo. Dobbiamo dimostrare in campo di essere più forti e quindi dobbiamo essere concentrati e portare a casa i 3 punti».

SPEZIA – «Loro hanno qualità e non dobbiamo sottovalutarli. Dobbiamo entrare sin dal 1′ come campioni d’Italia e togliere speranze agli avversari anche se non sarà semplice».

TOUR DE FORCE – «Anche altre squadre giocano così tanto. Non è facile ma diamo sempre il massimo. Stiamo andando bene e dobbiamo dare continuità».