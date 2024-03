Milan Slavia Praga: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Europa League tra Milan e Slavia Praga: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Europa League tra Milan e Slavia Praga. Per Stefano Pioli è importante proseguire al meglio nel cammino Europeo per convincere la dirigenza alla conferma. Il primo match in casa deve mettere in discesa la gara in vista del ritorno. I rossoneri hanno tutte le carte in regola per superare il turno. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Thiaw, Tomori, Kalulu, Calabria, Terracciano, Bennacer, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Stanek; Zima, Holes, Vlcek; Doudera, Dorley, Masopust, Boril; Jurecka, Chytil, Schranz. Allenatore: Trpisovsky. A disposizione: Mandous, Sirotnik, Ogbu, Diouf, Zmezly, Tomic, Provod, Jurasek, Van Buren, Tecl, Tijani.

ARBITRO: Meler (Turchia).

Milan-Slavia Praga: orario e dove vederla

Milan-Slavia Praga gara delle ore 21:00 del giovedì, è valida per gli ottavi dell’Europa League. A San Siro sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 o sul 252 e in 4k e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento oppure in chiaro su TV8.