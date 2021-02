Milan Stella Rossa, le ultime da Milanello: Mandzukic e Bennacer lavorano a parte

Milan Stella Rossa, ecco le ultime novità provenienti dal centro sportivo rossonero a due giorni dalla sfida di Europa League

Il Milan continua il proprio lavoro di avvicinamento alla sfida di Europa League contro lo Stella Rossa in programma giovedì a San Siro. Lavoro a parte per Mandzukic e Bennacer mentre continuano a lavorare in gruppo Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz, autore ieri di una buona prestazione in partitella.

Domani la squadra effettuerà la rifinitura per poi lasciare Stefano Pioli prendere parte alla consueta conferenza stampa di vigilia che avrà inizio alle ore 14 sempre da Milanello.