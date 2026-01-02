Milan, Tare sul mercato: «Noi vogliamo agire in una certa maniera e raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Milan, Tare nel prepartita di Cagliari: “Soddisfatti della squadra, vigili sul mercato”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Cagliari-Milan, Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sulla situazione della squadra rossonera tra campo e mercato. Il dirigente del Milan ha toccato diversi temi chiave, dall’impatto dei nuovi innesti alle voci che circolano sul futuro di alcuni giocatori importanti.

Uno dei passaggi più significativi ha riguardato Niclas Füllkrug, arrivato per colmare un’esigenza precisa dopo l’infortunio di Gimenez. Tare ha sottolineato come il Milan avesse bisogno di caratteristiche diverse in attacco e ha elogiato il lavoro svolto dalla società nel chiudere l’operazione in tempi rapidi. «Siamo stati bravi a inserire Füllkrug – ha spiegato – e siamo rimasti sorpresi dalla condizione fisica che ha mostrato subito in allenamento durante questa settimana». Un segnale positivo in vista dei prossimi impegni dei rossoneri.

Il dirigente del Milan si è poi soffermato sul futuro di Christopher Nkunku, uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato. «È normale che ci siano voci e speculazioni – ha dichiarato Tare – siamo in una fase delicata del mercato, ma il giocatore non è mai stato messo in discussione». Secondo la dirigenza rossonera, Nkunku sta completando il suo inserimento e rappresenta una pedina importante nel progetto tecnico del Milan.

Infine, spazio anche alle valutazioni sul reparto difensivo. Tare ha espresso soddisfazione per il rendimento dei difensori, protagonisti di un ottimo campionato finora. Allo stesso tempo, ha ribadito come il Milan resti attento alle opportunità che il mercato potrebbe offrire, pronto a intervenire qualora si presentassero occasioni utili per rinforzare ulteriormente la rosa.

Parole che confermano la fiducia del club nel gruppo attuale e la volontà di mantenere alto il livello competitivo del Milan.