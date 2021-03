Milan, Tassotti: «Gli infortuni stanno pesando, una flessione ci può stare»

Mauro Tassotti ha parlato del momento del Milan e delle cause che lo hanno reso complicato

Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento complicato che stanno vivendo i rossoneri.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24

COME MAI QUESTA FRENATA – «C’è stata una lunga sequenza di infortuni e un passaggio a vuoto era prevedibile. Soprattutto chi ha tirato la carretta a lungo ha pagato gli sforzi: penso a Calhanoglu o a Theo che magari in qualche partita sono stati al disotto delle aspettative. Ci avevano abituati a standard alti, una flessione ci sta. E poi c’è Ibrahimovic, che è tornato da tanti infortuni. Parliamo di un uomo che pesa quasi cento chili. Non è semplice rientrare subito al top».

SU IBRA A SANREMO – «Zlatan ha quasi quarant’anni, a quell’età uno è libero di gestirsi. E stiamo parlando di un superprofessionista. Qualcuno vedendolo al festival può infastidirsi, ma Zlatan è anche infortunato. Non avrebbe potuto giocare lo stesso, quindi ora l’importante per il Milan è guardare alle prossime partite e recuperare in fretta lui e altri uomini chiave».