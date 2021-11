In un’intervista Tatarusanu ha parlato del derby di Milano e analizzato il momento del Milan

Intervistato da Tuttosport, Tatarusanu ha presentato il derby tra Milan e Inter, ecco le sue parole.

MILAN SORPRESA – «Non possiamo più essere considerati una sorpresa. È riduttivo dire così. Abbiamo dimostrato sul campo con le vittorie di meritare la posizione dove siamo. In Champions meno bene a livello di classifica».

DERBY – «Iniziamo a prepararla da oggi. Sappiamo che è una partita molto importante, che vale tre punti ma il derby è sempre un derby, non una gara come le altre. Vogliamo assolutamente vincerlo per noi e per i nostri tifosi».